Irlande: au moins 9 morts dans l’explosion d’une station-service

Dans un communiqué, le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, a déclaré que « ses pensées et ses prières (allaient) aujourd’hui à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été blessés dans cette explosion dévastatrice ».

Pendant trois décennies, le conflit nord-irlandais a opposé nationalistes, principalement catholiques, favorables à la réunification de l’île d’Irlande, et loyalistes, essentiellement protestants, attachés au maintien de la province sous la couronne britannique. Ce conflit avait fait environ 3.500 morts.

Le ministre de l’Agriculture Charlie McConalogue, qui est un élu de la région frappée par l’explosion, a comparé les scènes de dévastation à celles du conflit nord-irlandais dans la seconde moitié du XXe siècle. « Les scènes de l’événement rappellent les images des +Troubles+ il y a des années, au niveau des dégâts et des débris ».

« Les habitants de l’île seront frappés par le même sentiment de choc et de dévastation totale que les habitants de Creeslough face à cette perte tragique de vies humaines », a-t-il déclaré dans un communiqué, en remerciant les membres des services d’urgence qui ont travaillé « toute la nuit dans des circonstances extrêmement traumatisantes ».

L’hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 kilomètres de la station-service, a été placé en situation d’urgence et a indiqué qu’il s’occupait de « blessures multiples ».

La police, les pompiers, les services d’ambulance et les garde-côtes irlandais, le service d’ambulance aérienne d’Irlande du Nord ainsi qu’une équipe de spécialistes de la province britannique étaient sur place samedi.

« Nos pensées et nos prières vont aux familles et aux amis des personnes décédées, à celles qui ont été blessées et à l’ensemble de la communauté de Creeslough », a tweeté l’entreprise Applegreen, à laquelle appartient la station-service frappée par l’explosion.