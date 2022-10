«L'envie de gagner doit être retrouvée»: les Ultras d’Anderlecht vont boycotter le match face à Malines

Pour le déplacement des Mauves à Malines ce dimanche 9 octobre, les membres du Fanboard et les groupes Ultras ont décidé de mener des actions et de boycotter ce match.

A travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux, on peut notamment lire que les explications de ce boycott : « Nous ne serons pas présents dans la tribune des supporters extérieurs pendant les 12 premières minutes pour protester contre l'état actuel des choses. La 12e minute est une référence symbolique à nous, supporters, qui sommes autorisés à scander le slogan 'NOUS SOMMES ANDERLECHT' et seulement nous qui honorons et portons le logo avec fierté. »