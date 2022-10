Tour de Lombardie: Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali célébrés avec émotion pour leur dernière course (vidéo)

Le Tour de Lombardie est le théâtre de la dernière course de deux grands noms du cyclisme. Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali. L’Espagnol, 42 ans, et l’Italien, 37 ans, ont en effet décidé de mettre un terme à leur carrière à l’issue de la saison. Peu avant le début de la course, les deux coureurs ont été célébrés par le public mais également par le peloton.

Le coureur de la Movistar a notamment remporté la Vuelta en 2009 et été Champion de monde sur route en 2018. Nibali, surnommé Le requin de Messine, a remporté les quatre Grands Tours : la Vuelta en 2010, le Giro en 2013 et en 2016, et le Tour de France en 2014.