Cinq ans après #MeToo: comment le mouvement a changé la société Il y a cinq ans, deux enquêtes publiées aux Etats-Unis dénonçaient les très nombreux faits de viols, d’agressions et d’intimidations commis par celui qui était alors le faiseur de rois et de reines d’Hollywood, Harvey Weinstein. Aujourd’hui, on fait le point.

Par la rédaction Publié le 8/10/2022 à 19:00 Temps de lecture: 3 min

#MeToo, cinq ans plus tard : la parole des femmes est-elle enfin libérée ? Et écoutée ? Pour quels changements dans la société ? Pendant plusieurs jours, « Le Soir » ouvre le dossier et le débat.

Comment #MeToo a changé les mentalités

Il y a tout juste cinq ans débutait le scandale Weinstein et dans la foulée, le mouvement #MeToo. Il a forcé la société à ouvrir les yeux sur les violences faites aux femmes. Mais l’a-t-il vraiment changée ? Une analyse de William Bourton. Lou Janssens a retracé l’évolution du mouvement.

Interrogée par Fanny Declercq, la journaliste et autrice Lauren Bastide nous aide à mieux cerner les enjeux des luttes pour les droits des femmes, cinq ans après #MeToo, et alerte sur les maigres avancées de la société par rapport à l’ampleur du mouvement.

Face à la déferlante féministe née dans le sillon de #MeToo, différents groupes de masculinistes ont émergé. Un décodage de Marine Buisson.

Nithya Paquiry a recueilli les témoignages de Marie, 29 ans, assistant manager dans la répression contre le crime financier et Jason, 25 ans, ancien vendeur-magasinier.

#MeToo a remis au centre des relations sexuelles un mot, celui du « consentement » qui non, n’est jamais présumé acquis. Un édito de Béatrice Delvaux.

Pierre Fagnart a invité, dans notre studio podcast, Fanny Declercq qui traite des grands débats de société et Gaëlle Moury spécialiste cinéma.

Et, dans le cinéma, qu’est-ce qui a changé ?

Avant le tsunami engendré par #MeToo, les professionnelles belges du cinéma pointaient dans «Le Soir» les travers du milieu et la difficulté de s’y faire une place en tant que femme. Qu’en est-il aujourd’hui? Un dossier de Gaëlle Moury.

Réalisatrices, productrice, monteuse et scripte. Au total, sept femmes travaillant dans le cinéma (belge) témoignent de l’impact qu’a eu #MeToo dans leur vie professionnelle.

Que faut-il retenir du mouvement ? Fanny Declercq tente d’y répondre en 5 questions.

Comment la génération #MeToo a changé le visage du féminisme

Le mouvement #MeToo s’inscrit dans la longue histoire du féminisme, dont il renouvelle la mobilisation. Jeune, connectée, inclusive, la nouvelle génération se réapproprie son héritage féministe.

Le Soir analyse l’impact du mouvement sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Et n’oublie pas le langage. Des expressions sont à éviter depuis quelques années. La raison ? Elles sont sexistes, idiotes, démodées, infantilisantes, humiliantes...

Droits des personnes trans, réseaux sociaux, afro-féminisme, droits des travailleurs et des travailleuses du sexe : quatre femmes se livrent sur l’impact qu’a eu #MeToo sur leur terrain d’engagement.

Balancetonquoi: la Belgique francophone face à la libération de la parole

La vague #MeToo a déboulonné quelques personnalités du nord du pays. Au sud, la libération de la parole a pris une forme plus diffuse mais tout aussi forte, notamment avec le #balancetonbar fin 2021.

Les victimes ont-elles, en Belgique, été poussées par la vague Metoo ? Les statistiques du ministère public reprenant la quantité de dossiers ouverts chaque année dans les parquets sous le libellé « viols et attentats à la pudeur » donnent une idée du nombre de plaintes qui ont dû être déposées. Mais on ne sait pas dire qui s’est décidé à pousser la porte d’un commissariat grâce à la vaste prise de conscience, et qui l’aurait de toute façon fait. Ce qui est par contre certain, c’est que cette mobilisation a atteint le législateur et, par répercussion, a eu des effets importants sur la justice et la prise en charge de ce genre de dossiers, depuis le dépôt de plainte jusqu’au jugement.

Un an après la déferlante de dénonciations de situations de harcèlement et d’agressions sur les campus d’enseignement supérieur, les universités font le point sur les avancées.