Triste fin de carrière sur le Tour de Lombardie: Mikel Nieve est contraint à l’abandon après une lourde chute (vidéo)

L’Espagnol Mikel Nieve a été contraint à l’abandon après une chute durant le Tour de Lombardie, la dernière course de sa carrière, samedi. Le coureur espagnol est touché à la clavicule, a annoncé son équipe, Caja Rural-RGA.

Nieve, 38 ans, ne compte que cinq victoires à son palmarès, mais toute de prestige: trois étapes du Tour d’Italie, une étape du Tour d’Espagne et une du Critérium du Dauphiné. Le grimpeur a disputé 22 Grands Tours, terminant six fois dans le top 10, avec une 8e place à la Vuelta 2015 en point d’orgue. En 2016 et 2017, sous les couleurs de Sky, il avait contribué au succès du Britannique Chris Froome sur la Grande Boucle, terminant lui-même en 17e puis 14e position.

Dans sa carrière, Nieve a porté les couleurs d’Euskatel-Euskadi (2009-2013), Sky (2014-2017), Mitchelton-Scott (2018-2020), BikeExchange (2021) et, cette année, Caja Rural-Seguros.

Deux autres coureurs pendront leur vélo au clou à l’issue de cette Classique des feuilles mortes, l’Italien Vincenzo Nibali et l’Espagnol Alejandro Valverde.