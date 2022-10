Le cycliste néerlandais Gerben Karstens, vainqueur d’étapes dans les trois grands tours, est décédé

Gerben Karstens, vainqueur d’étapes dans les trois grands tours, est décédé à l’âge de 80 ans. Le Néerlandais était l’un des cyclistes les plus performants des années 1960 et 1970.

En 1964, il a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec Evert Dolman, Jan Pieterse et Bart Zoet sur l’épreuve du contre-la-montre par équipe sur 100 kilomètres. Karstens a également remporté plusieurs étapes dans les trois grands tours : six dans le Tour de France, une dans le Tour d’Italie et quatorze dans le Tour d’Espagne.