Bruges: un cycliste accroché à une voiture et traîné sur plus d’un kilomètre (vidéo)

Une altercation a eu lieu entre un cycliste et un automobiliste sur la route à Bruges. Le cycliste accroché à la voiture a été traîné sur plus d’un kilomètre avant de tomber.

Le cycliste finit par lâcher prise et tombe sur le côté. Il n’a pas de séquelles.

« Ce que nous voyons sur ces images est très dangereux. Nous n’allons pas porter de jugement sur le reste, mais c’est vrai que c’est spectaculaire. Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un s’accroche à une voiture, ce qui d’ailleurs est très dangereux. Nous pouvons nous réjouir que les conséquences ne soient pas plus graves », déclare à RTL Lien Depoorter, la porte-parole de la police de Bruges.

Entendus par la police

« Peu après l’incident, le conducteur et le cycliste ont été entendus par la police. Maintenant, on va pouvoir en savoir un peu plus sur cette bagarre. Nous avons les images et les déclarations. Nous allons assembler toutes les pièces du puzzle. Un procès-verbal a été rédigé », ajoute Lien Depoorter auprès de nos confrères de RTL.