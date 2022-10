Tadej Pogacar remporte le Tour de Lombardie pour la deuxième fois (vidéo)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté pour la deuxième année consécutive le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison cycliste, samedi. Après 253 km entre Bergame et Côme, Pogacar a devancé dans un sprint à deux l’Espagnol Enrico Mas (Movistar). Un autre Espagnol, Mikel Landa (Bahrain-Victorious), a complété le podium.

L’échappée matinale se formait sur le Forcellino di Bianzano (6,3 km à 5 pour-cent), la première ascension du jour, lorsque les Italiens Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Alex Tolio et Luca Covili de Bardiani-CSF-Faizanè, Davide Bais (Eolo-Kometa), Alessandro De Marchi (Israel-PremierTech) et Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) avec son équipier érythréen Natnael Tesfatsion, l’Américain Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) et le Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) s’extrayaient du peloton. Le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) les rejoignait durant la deuxième ascension, le Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 pour-cent).