Le «Baromètre du pouvoir d’achat» du «Soir»: tout comprendre en 8 infographies

«Le Soir» lance son «Baromètre du pouvoir d’achat», basé sur plusieurs profils de citoyennes et citoyens et sur l’évolution des prix de l’énergie.

La crise de l’énergie et du pouvoir d’achat, tout le monde la vit à sa manière, en fonction de ses moyens. Dans son quotidien ou celui de ses voisines, voisins, amies, amis et famille. C’est le prix du pain, du jambon, du bois ou de la bière d’abbaye qui dépasse subitement un seuil symbolique que l’on s’était fixé comme limite. C’est cette connaissance qui se rend à la salle de sport tous les jours pour éviter de prendre une douche à domicile. Ce boulanger qui reçoit des demandes de devis de clients pour un simple gâteau d’anniversaire. Ces marathoniens du chauffage qui ne l’allumeront que lorsque la pneumonie les menacera. Et celles et ceux qui n’arrivent plus à se nourrir correctement.

Les exemples sont légion, dans les intimités de toutes et de tous, qui ne se vantent pas systématiquement des expédients auxquels ils sont contraints.