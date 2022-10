Attention au retour sur terre pour l’Union Saint-Gilloise face au Cercle de Bruges

Après son succès acquis du côté de Braga et son retour dans le Top 4, l’Union est sur un nuage. Pour ne pas le voir se transformer en pluie, il faudra toutefois confirmer, et ne pas se croire arrivé…

Recevoir le Cercle de Bruges, actuellement 17e au classement général, peu séduisant tant défensivement qu’offensivement, l’affiche n’a rien de sexy sur le papier. Pire, elle apparaît même comme une parenthèse entre les deux rencontres face à Braga en Europa League. Les Unionistes viennent de renverser tout le Portugal via leur succès acquis avec panache et courage. Ils se trouvent donc dans un état euphorique, renforcé par leur incursion à la quatrième place du classement la semaine dernière, synonyme de Playoffs 1. Dire que l’Union est en plein boum est une évidence, tout comme il convient de lui rappeler que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. « Nous avons déjà prouvé à plusieurs reprises que nous étions capables de relativiser, afin de poursuivre sur notre lancée ».

Un calendrier qui voit donc le Cercle poser ses valises dans le stade historique de l’Union. Une formation prenable mais qui vient d’en passer quatre à Gand, dont trois des œuvres d’un Dino Hotic en mesure de prendre une autre dimension quand l’événement l’exige. La réception du stratège brugeois et de ses partenaires revêt donc le parfait costume du match piège. Celui qui permettra de voir si les troupes de Karel Geraerts ont pris cette dose de maturité nécessaire pour faire abstraction des émotions du moment. Se servir du bonheur vécu à Braga et le transformer en rage afin de ne pas tergiverser au moment de défier un adversaire certes moins prestigieux mais habitué aux retournements de situations en Pro League. Souvent à l’agonie au classement, le Cercle sort chaque saison des matches référence et de nature à le relancer. Les Unionistes le savent, à eux de gérer maintenant…