Au revoir et merci pour tout, Phil!

Paris-Tours n’est certes plus ce qu’elle était, la classique des lévriers n’est plus cette épreuve de Coupe du Monde qui donnait du relief à un palmarès, elle a été amputée de quelques dizaines de kilomètres et a vu le livre de route ajouter quelques chemins de vignes, incertains, pour rendre sa finale plus punchy. Mais cette course historique (ce sera la 116e édition aujourd’hui) garde une place très particulière dans le cœur et les souvenirs de Phil. « C’est la première grande classique que j’ai gagnée (2008, devant Jan Kuyckx), puisque que le Volk (devenu Nieuwsblad) n’avait pas encore le retentissement qu’il a aujourd’hui. C’est aussi la dernière victoire que j’ai apportée à ma première équipe pro, la Française des Jeux. » Ce dimanche-là, juste avant de rejoindre Silence-Lotto, le Liégeois avait fait ses adieux à Marc Madiot de la plus belle des façons. Avec classe et panache.

La charge symbolique sera donc lourde, sur les 215 kilomètres compilés entre Chartres et Tours mais Philippe Gilbert, pudique et résolu, ne laissera pas les émotions brouiller ses priorités. « À l’arrivée, c’est surtout la fatigue qui devra m’emplir, ça signifiera que j’ai activement participé à la course et à son dénouement. Je ne veux pas terminer comme un anonyme, simplement avec un dossard sur les reins, je veux me bagarrer comme je l’ai toujours fait et terminer sur une bonne note. Je finis à un excellent niveau, c’est important pour moi. » Pour cet athlète d’exception qui exècre la formule « tournée d’adieux ». « La fête, on la fera samedi prochain dans le Cauberg (NDLR : il y organise un critérium avec une pléiade d’anciens champions et équipiers). Avant cela, je me mettrai à la planche et donnerai tout ce que j’ai en moi. »