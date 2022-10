Code rouge: fin de l’action de blocage des deux sites de TotalEnergies

Menée par des associations environnementales et sociales, l’opération « Code rouge » s’est achevée dimanche en début d’après-midi. Le blocage des dépôts pétroliers de Feluy et de Wandre, tous deux appartenant à TotalEnergies, a été levé sans incidents.

Environ un millier de militants pour une justice climatique ont bloqué ce week-end les dépôts pétroliers de TotalEnergies à Feluy et à Wandre. Menées tambour battant dans la matinée de samedi, les actions se sont déroulées sans incident. Dimanche en début d’après-midi, après une nuit fraîche et humide, les activistes ont libéré les trois points cardinaux qui commandaient l’accès des camions-citernes et des trains venant se réapprovisionner sur les sites hennuyer et liégeois. « Ce n’est pas la dernière action de Code rouge », préviennent ses initiateurs.