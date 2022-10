TotalEnergies libéré, Code rouge promet de récidiver

Menée par des associations environnementales et sociales, l’opération « Code rouge » s’est achevée dimanche en début d’après-midi. Le blocage des dépôts pétroliers de Feluy et de Wandre, tous deux appartenant à TotalEnergies, a été levé sans incidents.

Un « grand grand succès ». C’est ainsi que Youna Marette, une des porte-parole de la coalition Code rouge qualifiait dimanche après-midi, le déroulement sans incident de la première action de ce collectif d’une vingtaine d’associations active dans la défense de l’environnement et dans les luttes sociales. Environ un millier de militants réclamant la « justice climatique » ont bloqué ce week-end les dépôts pétroliers de TotalEnergies à Feluy et à Wandre. Dimanche en début d’après-midi, après une nuit fraîche et humide, les activistes ont libéré les trois points cardinaux qui commandaient l’accès des camions-citernes et des trains venant se réapprovisionner sur les sites hennuyer et liégeois. Ils ont été rejoints par plusieurs centaines d’autres manifestants qui ont marché à Ecaussinnes.