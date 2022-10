Elise Mertens satisfaite d’atteindre sa première finale en 2022: «Mon niveau s’élève»

Après avoir perdu en deux sets contre Liu il y a quelques jours à Tokyo, la Limbourgeoise a aussi estimé avoir davantage concentré son attention sur son jeu et son plan tactique. « C’était beaucoup mieux et j’ai assez peu raté. J’ai remporté le premier set et je me suis dit que je devais poursuivre sur ma lancée. J’ai commencé à pousser encore plus, je pense que j’ai été présente mentalement », a analysé Mertens.