Grève, pénuries d’essence… de fortes tensions dans les raffineries et aux stations-service en France

La grève du syndicat CGT chez TotalEnergies et ExxonMobil a été reconduite samedi au lendemain d’un encouragement aux négociations lancé par le gouvernement, qui a assoupli les règles de transports des carburants pour tenter de résoudre les tensions d’approvisionnement dans les stations.

« La situation devrait continuer à s’améliorer, puisqu’on a pris des autorisations pour que les camions-citernes puissent circuler ce week-end » et « qu’on a libéré du stock stratégique », a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique interrogé samedi sur Franceinfo. Il a écarté pour l’instant la perspective de restrictions à la pompe : « nous n’en sommes pas là, à part les interdictions de remplir des jerricans ou des bidons, notamment dans le nord de la France où on a la situation la plus tendue ».