SC Charleroi – Standard, un choc aux multiples enjeux

La phrase est éculée tant elle se veut simpliste et criante de vérité. « J’aime gagner donc je ne veux pas connaître la défaite à Charleroi », a déclaré William Balikwisha en conférence de presse avant le choc wallon sur la pelouse des Zèbres. Eux qui, comme leurs invités du jour, mettront tout en œuvre pour ne pas subir de revers au coup de sifflet final. Une quête commune à tous les sportifs du monde mais renforcée par la rivalité qui existe entre les deux formations. Celles qui ont déjà soufflé le chaud et le froid depuis l’entame de la saison et qui doivent profiter de cette affiche pour prouver certaines choses à leurs supporters.

Du côté des visiteurs, le but principal sera de reprendre des couleurs après la douche froide vécue dans un autre choc wallon, des œuvres du petit frère sérésien (0-2). « Ce n’est qu’un accident de parcours », avait déclaré Nicolas Raskin au terme de débats disputés sans saveur ni panache. Des valeurs qui devront toutefois habiter tous les Liégeois du côté du Mambourg, une forteresse qui sourit souvent aux partenaires du milieu de terrain. Vivre un second revers de rang face à une formation wallonne ferait tache, et remettrait en doute le regain de forme affiché au cours d’un 12 sur 12 ponctué avec verve contre le Club de Bruges. « Nous n’étions pas dedans face à Seraing, c’est une évidence », soufflait Arnaud Bodart la semaine passée. Supporter dans l’âme, le portier sait mieux que quiconque que les aspects sportifs et autres considérations tactiques n’entrent pas vraiment en ligne de compte quand l’adversaire se veut historique. Il faut rentrer dedans, pour se faire respecter et éviter un affront. Le dernier en date a eu lieu à Sclessin la saison dernière avec un revers sec dans les chiffres (0-3), un match arrêté par les fans des Rouches et des conséquences extra-sportives désagréables pour le bord de Meuse. Au-delà des chiffres, la fierté de chacun sera donc mise sur la table des enjeux.