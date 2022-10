Météo: jusqu’à quand bénéficiera-t-on du beau temps?

Le vent modéré ou faible dissipera le brouillard ce dimanche matin pour laisser place à un temps très ensoleillé durant toute la journée. Les maxima atteindront 13 ºC en Hautes Fagnes et 17 ou 18 ºC en plaine. Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps restera serein, mais quelques voiles d’altitudes arriveront depuis le littoral, les minima se situeront entre 2 et 9 ºC.

Le soleil sera toujours de la partie lundi matin avec toutefois de plus en plus de nuages à l’ouest. Ceux-ci se feront de plus en plus présent mais les précipitations seront rares et limitées à quelques gouttes. Les éclaircies feront ensuite leur retour depuis la mer sous un mercure qui oscillera entre 13 et 17 ºC sous un vent faible ou modéré.