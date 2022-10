F1: Max Verstappen sacré champion du monde après un GP du Japon dans des conditions extrêmes

Le Grand Prix du Japon a été écourté à cause de conditions extrêmes. Le Néerlandais Max Verstappen a remporté la course à Suzuka et devient ainsi champion du monde pour la deuxième fois consécutive.

Après une interruption de plus de deux heures à cause de la pluie, Verstappen a passé le drapeau à damiers en tête devant Leclerc et son équipier mexicain Sergio Perez en n’ayant seulement bouclé 27 des 53 tours. Seulement, Leclerc a écopé de cinq secondes de pénalité après la course pour avoir gagné un avantage en sortant des limites de la piste et termine donc 3e, offrant le titre à Verstappen.

Le Néerlandais empoche les 25 points de la victoire car la course a pu aller à son terme tandis que Perez en prend 18 et Leclerc 15. Avec un total de 366 points, Verstappen compte 113 points d’avance sur Perez (253) et ne peut plus être rejoint avec 112 points encore à distribuer. Leclerc est 3e avec 252 points.

En 2021, le natif d’Hasselt avait décroché un premier titre de champion du monde controversé lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi au terme d’une lutte intense avec le Britannique Lewis Hamilton.

Sous la pluie, Max Verstappen a conservé sa première place au départ malgré la pression de Leclerc (Ferrari). Dès les premiers virages, l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 3e au départ, est parti à la faute tandis que le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) a dû s’arrêter à cause d’un problème mécanique.

La voiture de sécurité est alors apparue pour permettre d’évacuer les monoplaces de Sainz et Albon mais les commissaires ont brandi le drapeau rouge au 3e tour à cause de la pluie qui s’est intensifiée. Après plus de 30 minutes d’arrêt, la direction de course a annoncé un nouveau départ avant de rapidement revenir sur sa décision.

Les commissaires de course ont finalement décidé de relancer la course après près de deux heures d’interruption en commençant avec quelques tours derrière la voiture de sécurité et encore 45 minutes au compteur pour finir le Grand Prix.