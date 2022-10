GP du Japon: un camion-grue sur la piste de Suzuka provoque la colère de Pierre Gasly et du paddock

Interrompu par la pluie après deux tours, le GP du Japon devrait repartir pour trois quarts d’heure environ. Si tout va bien. En attendant son issue, un gros incident a remué le paddock de Suzuka pendant que les pilotes attendaient la relance de cette course.

Le souvenir de Jules Bianchi

Alors que la course a notamment été interrompue suite à la sortie de piste de Carlos Sainz, Pierre Gasly s’est présenté à hauteur de l’incident où il a eu e désagrément de croiser un camion-grue venu rechercher la Ferrari de l’Espagnol ! Une incongruité qui n’a pas manqué de réveiller le souvenir de Jules Bianchi qui, en 2014 avait heurté violemment un véhicule de ce genre, endurant des blessures qui se sont avérées irréversibles et qui ont provoqué son décès une dizaine de mois plus tard. Le Français était en retard sur le peloton, car il était repassé par son stand à la fin du premier tour afin d’y recevoir un nouveau nez pour sa monoplace.