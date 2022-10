«Max Verstappen titré dans la confusion»: les internautes réagissent au Grand Prix du Japon et ses multiples rebondissements

Un Grand Prix du Japon que les pilotes de F1 ne sont pas près d’oublier. Ce dimanche, Max Verstappen pouvait être champion du monde sous plusieurs conditions, en devançant Charles Leclerc et Sergio Perez. La course, ayant été écourtée à cause de la pluie, seule une partie des points devait être attribuée. Juste après la course, Charles Leclerc a été pénalisé de cinq secondes avoir après avoir profité d’un avantage sur Sergio Perez dans le dernier virage. Max Verstappen devance ainsi le Mexicain et le Monégasque. Scénario qui couronne donc Max Verstappen pour la deuxième fois consécutif mais dans la surprise générale. La FIA a décidé d’accorder l’entièreté des points. Il est noté dans le règlement que la règle des % de points ne serait valable qu’en cas de course arrêtée et ne reprenant pas. Cependant, le Grand Prix du Japon est allé jusqu’au drapeau à damier. La totalité des points est donc attribuée.

Les Internautes n’ont pas tardé à réagir. Des memes n’ont pas tardé à être publiés. Critiquant la FIA vis-à-vis du règlement. Certains internautes ont publié la réaction des pilotes à l’annonce du couronnement de Max Verstappen.