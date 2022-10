Max Verstappen champion du monde de Formule 1: «Le résultat d’une incroyable saison»

Max Verstappen champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois. A 25 ans et 9 jours. Si ce triomphe était pour le moins attendu, la manière dont le verdict est tombé a en revanche été complètement folle, presque autant que l’an dernier. Le verdict n’est tombé que plusieurs minutes après l’arrivée, quand Charles Leclerc a été pénalisé de 5 secondes pour un incident survenu à la fameuse chicane de Suzuka (déjà connue pour tant d’incidents) avec Sergio Pérez, le fameux équipier de Verstappen qui n’en finit pas d’influencer favorablement le palmarès du Néerlandais !

La pluie, encore

Ce dimanche de fête avait pourtant mal commencé. Ou à tout le moins de façon chaotique ! Les pistes de Suzuka et Francorchamps sont souvent citées par les pilotes comme les plus excitantes de l’année. Depuis ce dimanche, ces deux circuits partagent une bien triste réalité : un peu plus d’un an après le désastre du GP de Belgique finalement annulé pour cause de pluie, celui du Japon a failli connaître le même sort ! Laissant pendant plus de deux heures tourner en boucle les images d’un public héroïque sous la pluie, et aussi stoïque que celui qu’on avait pu observer