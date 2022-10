Les Diables rouges dans le Groupe F: découvrez le tirage complet des qualifications de l’Euro 2024

Groupe A : Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie, Chypre

Groupe B : Pays-Bas, France, Eire, Grèce,

Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord, Malte

Groupe D : Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie

Groupe E : Pologne, Tchèquie, Albanie, Îles Féroé, Moldavie,

Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie

Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie

Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Luxembourg, Irlande du Nord, Saint-Marin

Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kazakhstan, Bélarus, Andorre

Groupe J : Portugal, Bosnie-Herzégovine, Islande, Kosovo, Slovakie, Liechtenstein

Les 53 nations seront réparties dans dix groupes : sept de cinq équipes et trois de six équipes. Les quatre équipes du pot ’UNL’ seront réparties dans les groupes A à D et les six équipes du pot 1 dans les groupes E à J. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l’Euro. Les trois derniers tickets se joueront lors des barrages en mars 2024.

En raison des sanctions après l’invasion russe de l’Ukraine, la Russie est toujours suspendue de toutes les compétitions de l’UEFA, l’Union européenne de football, et ne peut pas participer aux qualifications.