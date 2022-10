Condamnation de l’UCLouvain pour harcèlement: le professeur Jean-Pascal van Ypersele regrette l’appel contre la décision du tribunal Le climatologue et professeur au sein de l’institution louvaniste demande « que le Conseil d’administration de l’UCLouvain calme le jeu et se penche au plus vite sur les réformes structurelles nécessaires ».

De son côté, l’université déplore que le conflit ait abouti devant la justice, «malgré les nombreuses tentatives d’apaisement et de conciliation initiées par l’université». - Belga

Journaliste au service Société Par Charlotte Hutin et Belga Publié le 9/10/2022 à 13:13 Temps de lecture: 3 min

Je suis triste que les autorités de l’université à laquelle je suis très attaché ne comprennent toujours pas qu’elles sont responsables de la très mauvaise gestion des discriminations et des situations de violence ou de harcèlement moral et/ou sexuel qui règnent en son sein. » Le professeur de l’UCLouvain, Jean Pascal van Ypersele, regrette la résolution prise par son université d’aller en appel contre la décision du tribunal du travail du Brabant wallon.

Condamnée pour violence au travail envers la professeure de biologie Caroline Nieberding, l’université louvaniste a annoncé ce week-end qu’elle irait en appel « afin de défendre ses droits, ainsi que ceux des membres de son personnel ». L’université a en outre déploré que le conflit ait abouti devant la justice, « malgré les nombreuses tentatives d’apaisement et de conciliation initiées par l’université ». Dans ses conclusions, l’UCLouvain aurait répété à plusieurs reprises qu’elle s’estimait « impuissante – en tant qu’employeur – à faire cesser un comportement émanant de personnes physiques mais aussi d’ordonner une série de mesures qui relèvent de l’autonomie des facultés et instituts ».

À lire aussi Harcèlement sexuel et moral: l’UCLouvain dans le collimateur de l’Auditorat du travail

Mesures « contre productive »

Pour rappel, Caroline Nieberding dénonçait des remarques sexistes concernant son physique, un harcèlement moral et sexuel, une forme d’exclusion et du dénigrement de la part d’un collègue de l’Earth and Life Institute (ELI). Elle reprochait à son université d’avoir « adopté une attitude passive en ne mettant pas en place les mesures recommandées » par le service externe en prévention notamment, ainsi que l’initiation d’une procédure disciplinaire à son encontre pour « propos calomnieux ». Le tribunal brabançon lui a donné raison vendredi.

Dans le jugement rendu et dont Le Soir a pu prendre connaissance, le tribunal estime que « la responsabilité de toute politique en matière de bien-être au travail incombe, in fine, à l’employeur » et que les mesures prises par l’UCLouvain « ne rencontrent pas toutes les recommandations faites par les intervenants extérieurs ». Il ajoute que « certaines mesures adoptées sont contre productive dès lors qu’elles étaient de nature à amplifier la souffrance objectivée de Madame Nieberding ».

Le tribunal a donc ordonné la cessation immédiate de la procédure disciplinaire à l’encontre de la professeure de biologie, ainsi que sa réintégration. Il impose également l’affichage du jugement dans les locaux de l’université et invite l’UCLouvain à mettre en place différentes mesures en matière de risques psychosociaux et de gestion de conflits. La plaignante se dit « soulagée du jugement rendu ». « J’espère qu’il mettra fin à 14 années de stress pour moi et qu’il me permettra de développer ma carrière sereinement. (…) Ma situation démontre qu’il est malheureusement nécessaire de faire intervenir la justice et le droit légal belge pour espérer obtenir des conditions de travail respectueuses et équitables, même en Belgique et même en 2022. »

« Calmer le jeu »

Déjà à la manœuvre depuis juin 2021 pour dénoncer « les situations de violence au travail », le climatologue et professeur au sein de l’institution louvaniste espère que les autorités académiques se rendront compte que leur décision d’aller en appel ne fait qu’aggraver la situation. « Je demande que le Conseil d’administration de l’UCLouvain calme le jeu et se penche au plus vite sur les réformes structurelles nécessaires pour que l’Université catholique de Louvain respecte enfin parfaitement la loi, la Convention d’Istanbul sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, et l’objectif de développement durable de l’ONU nº5 sur l’égalité des sexes », a-t-il indiqué.