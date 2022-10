La Super Ligue toujours d’actualité: le président du FC Barcelone défend une compétition «attractive, juste et compétitive»

Le président du FC Barcelone Joan Laporta est revenu à la charge en faveur d’un projet de Super Ligue européenne « plus attractive, juste et compétitive » et « basée sur la méritocratie », dimanche lors de l’assemblée générale du club.

« La situation des clubs est très inquiétante. Nous assumons tous les frais et tous les risques », a souligné Laporta. « Le football européen est dans une dynamique négative quant au nombre de supporters et quant à la captation de nouveaux publics. Les jeunes sont attirés par d’autres formes de divertissement. Si l’on y ajoute les clubs-États, cela génère une situation très délicate. »

« La Super Ligue prendra en main tous ces problèmes et offrira une compétition bien plus attractive, juste et compétitive », a assuré Laporta, prônant « une ligue ouverte, basée sur la méritocratie ». « Je suis sûr que si l’on peut travailler librement, nous proposerons un format qui conviendra à tout le monde. Il y aura sous peu une décision de justice et nous ouvrirons alors une nouvelle voie de dialogue. »

Laporta évoquait la décision que la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg doit rendre sur un abus de position dominante reproché à l’UEFA. L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne doit donner un avis consultatif le 15 décembre et la décision finale est attendue début 2023.