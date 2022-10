BeReal, l’application qui vous vend du «vrai»

Tes amis pour de vrai. » C’est le concept proposé par ce nouveau venu dans la sphère des réseaux sociaux. BeReal, c’est la création de deux Français passés par l’école 42, Alexis Barreyat et Kévin Perreau. Ils innovent en offrant un réseau social où règne le naturel. Loin des réalités inaccessibles présentées sur Instagram par les influenceurs, BeReal invite ses utilisateurs à se prendre en photo chaque jour à une heure aléatoire, via une notification. Cela permet de capturer des moments de vie sur le vif, sans aucunes retouches. La particularité de l’application est d’activer à la fois la caméra avant et arrière, ce qui montre l’envers du décor du cliché.