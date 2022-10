Chahdortt Djavann: «En Iran, le voile, ce bout de tissu, est l’emblème de l’idéologie islamique»

La répression continue à faire des morts, des blessés en Iran. Chahdortt Djavan, autrice franco-iranienne, regarde avec rage et tristesse son pays d’origine. Et appelle les hommes politiques occidentaux à prendre une leçon de courage des écolières iraniennes.

Chahdortt Djavann est une pourfendeuse du voile obligatoire. L’autrice franco-iranienne a fui l’Iran en 1993, à l’âge de 26 ans. Depuis, elle a écrit 15 romans et essais, qui dépeignent souvent l’Iran et dressent un portrait amer de sa facette répressive. Aujourd’hui, elle lance un appel aux gouvernements occidentaux : il faut soutenir les Iraniens et empêcher le régime de massacrer son peuple.