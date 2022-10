Crise énergétique: les marchés de Noël scintilleront moins

Sobriété énergétique oblige, on aurait pu penser les marchés de Noël dans l’œil du cyclone. Ce n’est pas le cas, les villes continuant à miser encore sur ces événements pour deux raisons principales : ne pas tomber dans la morosité durant les fêtes mais aussi pour ne pas pénaliser encore davantage des commerçants dont les revenus sont déjà mis en péril. Souvent les marchés de Noël dopent la fréquentation du centre-ville et donc des commerces. Les supprimer constituerait une double peine pour les commerçants. Dans les villes comme Bruges, Liège ou Bruxelles, c’est également une attraction touristique. Une bonne opération économique en faisant baisser la consommation énergétique pourrait en cacher une (voire deux) mauvaise si on tue le tourisme et le commerce dans certaines cités. Ainsi, la capitale a décidé de maintenir les Plaisirs d’Hiver.