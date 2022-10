LN24 dans ses nouveaux murs et dans une nouvelle ère

Rachetée par le groupe IPM fin 2021, la chaîne d’information en continu LN24 a démarré sa quatrième saison de présence à l’antenne début septembre avec une nouvelle organisation, mise en place il y a 6 mois, de nouvelles ambitions et une nouvelle implantation, rue des Francs à Etterbeek, dans le bâtiment qui abrite les autres rédactions du groupe, La Dernière Heure/Les Sports, La Libre Belgique, Moustique... Un changement d’adresse qui marque un cap pour le média créé par les deux journalistes Martin Buxant et Joan Condijts il y a trois ans. Seul le premier fait encore partie de l’aventure aujourd’hui, comme directeur de la rédaction et responsable de la matinale. Tout juste sorti du studio, il se joint à nous pour un tour du propriétaire mené par Emmanuel Tourpe et Stéphane Rosenblatt, les deux directeurs de la chaîne, alors que les cartons de déménagement n’ont pas encore totalement disparu du paysage.