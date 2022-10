François Berléand: «J’aime tellement mon travail que je ne peux pas vivre sans»

Septante ans, presque cinquante ans de carrière, un air bougon et un humour pince-sans-rire qui en font une des grosses têtes de Laurent Ruquier. Des rôles qui ont marqué les esprits comme le courtier escroc dans Ma petite entreprise, de Pierre Jolivet, qui lui valut le César du meilleur second rôle en 2000, un grand producteur de télé dans Mon idole, de Guillaume Canet, le directeur aigri dans Les choristes, gros succès de Christophe Barratier, ou l’inspecteur Tarconi dans la série Le transporteur. Une présence sur scène pour jouer le répertoire classique, de Sacha Guitry à Feydeau, comme des pièces contemporaines. Preuve qu’on peut commencer sa vie dyslexique, dyscalculique, dyspraxique et devenir un grand comédien et acteur prolifique.