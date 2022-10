L’Allemagne n’a plus la nostalgie de Merkel

Tiens, la revoilà ! Angela Merkel, l’ex-chancelière allemande qui a quitté le pouvoir fin 2021, après 16 ans de pouvoir, de son plein gré malgré une popularité record, reçoit ce lundi le prix Nansen à Genève. On l’avait presque oubliée avec la guerre en Ukraine.

Le comité du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) veut rappeler avec ce prix la « détermination », le « courage » et la « compassion » de Merkel dans la « crise des réfugiés » de 2015 et 2016, lorsque l’Allemagne avait décidé d’accueillir plus d’un million de demandeurs d’asile fuyant la guerre en Syrie.