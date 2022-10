Le prince saoudien MBS règle ses comptes avec Biden

Mine de rien, ce qu’il s’est passé à Vienne ce mercredi 5 octobre risque d’avoir des répercussions considérables. En deux mots, l’OPEP+, à savoir les 13 membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, menés par l’Arabie saoudite, avec leurs dix partenaires conduits par la Russie, est convenue d’une baisse de deux millions de barils par jour pour le mois de novembre. But annoncé : faire monter les prix du brut.

Cette décision peut être analysée sous plusieurs angles. Au niveau purement économique, l’augmentation escomptée des prix va bénéficier au cartel OPEP+ et elle aura en revanche des conséquences négatives sur les économies dans le monde en général et en Occident en particulier. Sur le plan géopolitique, la Russie de Vladimir Poutine se frotte les mains puisqu’elle retirera plus de revenus de son or noir tandis que l’Occident qu’elle affronte indirectement en Ukraine s’en retrouvera affaibli.