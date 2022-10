Pauvreté: un sans-abri sur cinq a moins de 25 ans

Dans le cadre de la lutte contre le sans-abrisme, la Fondation Roi Baudouin se mobilise depuis 2020 afin de disposer d’informations claires et fiables sur la problématique. Suite à un dénombrement effectué dans neuf villes et régions réparties en Flandre et en Wallonie, il ressort que près d’un adulte en errance sur cinq est un jeune âgé de 18 à 25 ans. « Très souvent, la population des sans-abri est perçue de manière assez uniforme et stéréotypée », souligne Caroline George, coordinatrice à la Fondation Roi Baudouin. « Or ces personnes ont besoin de solutions spécifiques à leur problématique. »

Le relogement des sans-abris, une solution qui coûterait moins cher

A Bruxelles, entre 2008 et 2020, le nombre de personnes sans abri a augmenté de 208 %. Ainsi, lors du dernier dénombrement réalisé en novembre 2020, 5.313 sans-abris ont été enregistrés dans les rues de la capitale. Concernant ces derniers, une étude, menée par Dulbea (le département d’économie appliquée de l’Université libre de Bruxelles), a pour la première fois développé un simulateur qui évalue le coût d’un habitant de la rue.

Il en ressort qu’en fonction des profils, le coût sociétal du sans-abrisme selon l’utilisation des services (refuges d’urgence, services de santé ou juridiques, pertes estimées de recettes publiques) peut osciller entre 30.000 et 85.000 euros par an et par personne. En comparaison, les experts ont estimé que le coût qui permettrait de sortir une personne de la rue varie de 33.000 à 73.000 euros par an, selon le type de logement, le montant du revenu de remplacement, l’intensité de l’accompagnement et la fréquence d’utilisation des services de jour. Toutefois, l’analyse présente des limites quant à certains coûts non estimés, ce qui entraînerait une sous-évaluation du coût total de l’utilisation des services. Elle ne prend pas non plus en compte la liberté de choix et le manque de logements disponibles.