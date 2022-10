Arnaud Démare s’impose à nouveau à Paris-Tours, Philippe Gilbert fait ses adieux

Après 213 km de course au départ de Chartres, le Français a devancé Edward Theuns (Trek-Segafredo) et l’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a lui tiré sa révérence après une longue et fructueuse carrière.

Malgré dix chemins de vigne dans les 67 derniers kilomètres, c’est groupé que le peloton s’est présenté dans le dernier kilomètre. En effet, le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X), l’Allemand Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), le Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et le Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek - Segafredo) ont été repris à quelques hectomètres de la ligne.