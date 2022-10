Max Verstappen encore champion du monde par… chaos

À croire que cela ne peut pas se passer autrement avec lui. Même si dans un cas comme dans l’autre, Max Verstappen n’a pas pris un rôle majeur dans la confusion la plus complète avec laquelle il a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la deuxième fois, dimanche à Suzuka, comme il l’avait été il y a dix mois à Abou Dhabi. La faute à la pluie, d’accord. Mais surtout à une Fédération internationale de l’automobile (FIA) qui, en écrivant mal un règlement, a créé elle-même la confusion qui a régné dans les minutes qui ont suivi un Grand Prix suspendu pendant plus de deux heures, et finalement couru sur à peine plus de la moitié de sa distance normale.