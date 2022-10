D1A: le Standard domine Charleroi et s’adjuge un choc wallon marqué par trois exclusions (0-1)

Le Standard a remporté 0-1 le choc wallon face à Charleroi grâce à un autogoal de Jackson Tchatchoua (45e+2) Les deux équipes n’ont pas fini le match au complet : chez les Zèbres, Adem Zorgane a été exclu à la 67e tandis que chez les Rouches, Jacob Barrett Laursen et Philip Zinckernagel ont rejoint le vestiaire à la 90e+1. Au classement, le Standard se hisse en 6e position avec 19 points et Charleroi occupe le 10e rang (15 points).

Chez les Carolos, Youssouph Badji a fait son retour dans le onze de base à la place d’Amirhossein Hosseinzadeh. Par contre Ronny Deila a causé une grosse surprise en laissant Selim Amallah de côté et en titularisant Steven Alzate à sa place. Dès le coup d’envoi, les deux formations ont assuré un rythme rapide et les Zèbres ont hérité de la première occasion par Tchatchoua (6e). De l’autre côté, Zinckernagel ne s’est pas montré plus efficace en dévissant son tir sur un centre de Gilles Dewaele (8e). Avec Ken Nkuba et Badji, Charleroi se montrait plus entreprenant mais c’est le Standard qui est passé près du but d’ouverture. D’abord, par Zinckernagel, qui a ponctué d’une frappe des vingt mètres une combinaison orchestrée par Alzate et Stipe Perica (18e). Puis, par Aron Donnum dont la volée a été déviée par Jonas Bager (22e).