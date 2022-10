Une défense à 4 pour permettre à Anderlecht de l’emporter à Malines: quand Felice Mazzù refuse de mourir pour ses idées

Menés à la pause, les Anderlechtois et leur coach ont su inverser la tendance pour décrocher une victoire capitale à Malines. La sortie de Hoedt et le passage à une défense à 4 ont sauvé le Sporting du faux pas de trop.

Anderlecht et Felice Mazzù ont gagné bien plus que trois points précieux, pour ne pas dire indispensables, dimanche après-midi, à Malines. Probablement bien plus important encore que cette victoire attendue depuis la mi-septembre, le passage juste après la pause du 3-5-2 à un 4-4-2 qu’ils étaient nombreux à espérer jusqu’au sein même du club, a clairement fait basculer la rencontre. Et permis aux Mauves de remporter un match après avoir été menés à la mi-temps pour la première fois depuis le… 26 janvier 2020 (au Cercle).

Un match compromis dès le quart d’heure pour des Bruxellois que Wesley Hoedt avait mis pour la énième fois dans le pétrin en commettant une poussée ridicule synonyme d’un penalty converti par Vanlerberghe (1-0).