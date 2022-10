À Seraing, Marius Mouandilmadji a quand même vaincu le signe indien

Nous sommes samedi. Il est 19 heures 27. La nuit est tombée sur un Pairay bien garni et bien en voix. Marius Mouandilmadji est accroché à l’entrée du rectangle par Ourhoghide. Une faute inutile mais bien réelle, même si Yves Vanderhaeghe ne semble pas convaincu. Ils sont trois à vouloir botter le coup de réparation : Sissoko, Mansoni et Marius. Ce dernier ne lâche pas la sphère. Il la couve. La cajole. Lui dit des mots doux. Marius se place derrière le point blanc, aux onze mètres. Quelques pas d’élan et comme toujours il place au milieu. Ras du sol. Seraing vient enfin de vaincre le signe indien. Il a marqué pour la première fois de la saison au Pairay. « Je tire de cette manière parce que dans 95 % des cas, le gardien part vers un coin du but », explique le grand Marius. « Mais ne vous en faites pas. Un jour, si le keeper ne bouge pas, j’irai fouetter le petit filet ».