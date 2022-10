Mort de Bruno Latour, l’homme de la Planète A

L’influent philosophe français est décédé ce week-end. Il s’était fait critique de la pensée qui sépare nature et culture. Et de la sécession des classes dirigeantes.

C’est sans doute l’un des intellectuels français de sa génération qui a le mieux négocié le tournant de l’écologie au point de devenir le penseur le plus influent sur les liens entre politique et écologie. Miné par une longue maladie, le philosophe, sociologue et anthropologue français Bruno Latour s’est éteint dimanche à l’âge de 75 ans. Il a livré à la pensée politique quelques-unes des analyses les plus tranchantes du basculement actuel de nos sociétés et des défis écologiques qui s’imposent à elles.

De ses dernières œuvres, on retiendra la paire la plus récente Où atterrir ? suivi de Où suis-je ?, sorte de conte inspiré par l’expérience du confinement. Dans le premier ouvrage, Latour, venu de la critique des sciences, retissait une lecture de notre époque plaçant le climat au centre des enjeux politiques et tentait une « cartographie » des lignes de clivages de l’anthropocène.