Bettina, l’épouse de Philippe Gilbert: «Ma victoire préférée? Paris-Roubaix!»

Son regard vaguement inquiet s’est posé sur l’écran géant dressé au bout de l’avenue de Grammont. Un dernier sprint, une ultime prise de risques, puis c’en sera fini. Bettina peut souffler, même si son élégante discrétion ne laisse rien transparaître. Elle partage la vie de Philippe Gilbert depuis 2018, elle est devenue son épouse et la maman de leur petite Valentine (21 mois). Dans quelques jours, une nouvelle vie s’ouvrira pour toute la famille, « il faudra que chacun prenne ses repères, que cela s’organise au mieux » sourit la jeune femme originaire de Manosque.

Ce dimanche, elle était la seule proche de Philippe présente à Tours, suivant la course dans une voiture d’ASO. Le reste de la famille, les parents et la fratrie Gilbert sont restés à Remouchamps, pour assumer de A à Z l’organisation de la « Philippe Gilbert Juniors », épreuve de référence dans le calendrier des jeunes. « Philippe referme vingt ans de cyclisme pro, la moitié de sa vie. Mais sa famille et lui donnent tellement au cyclisme depuis plus longtemps encore… Leur investissement humain pour ce sport est énorme. » Et vraisemblablement pas fini. « Il est né pour ce sport et pour le faire progresser, on verra ce qu’il choisira. » Une première accolade avec son champion de mari, désormais « retraité ». Quelle est la victoire qu’elle préfère ? « Paris-Roubaix. Philippe m’a ce jour-là offert des émotions très fortes…