7 pour Raskin et Donnüm, 4,5 pour Balikwisha: voici les bulletins du Standard à Charleroi

6,5 Bodart : si les Carolos ont plusieurs fois amené le danger dans sa surface, il n’a presque jamais eu l’occasion de se détendre en première période. Une seule fois, sur le tir d’Mbenza qui a fait trembler son poteau droit. Il s’envole magnifiquement sur une volée de Badji qui partait sous sa barre (60e).

6 Dewaele : porté vers l’avant, c’est lui qui trouve Perica et Alzate dans la surface sur le premier coup de chaud côté Standard. Un autre centre bien dosé qui a profité au pied gauche de Donnum (23e). Moins précis et plus friable en seconde période, remplacé par Fossey (64e).

6,5 Bokadi : il a imposé sa loi face à un Badji perdu entre le Congolais et Dussenne. Quelques fautes et une perte de balle au milieu de terrain qui aurait pu profiter à Kayembe, mais un choc plutôt bien géré sur le plan défensif.