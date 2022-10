Roberto Martinez réagit au groupe des Diables pour les qualifications de l’Euro 2024: «Un groupe intéressant, très diversifié, avec des styles différents»

« Je pense que c’est un groupe très intéressant », a expliqué Martinez. « Nous allons rencontrer l’Autriche, que nous n’avons plus affrontée depuis longtemps. Pareil pour la Suède. Après, il y a une nouvelle équipe, l’Azerbaïdjan, ce sera un défi différent, et l’Estonie, que nous connaissons bien, nous l’avons affrontée dans plusieurs compétitions. Donc c’est assez intéressant, très diversifié, avec des styles différents. Je pense que ce sera dans l’ensemble un groupe compétitif. »

Les Diables Rouges ont hérité de l’un des sept groupes à cinq équipes, les trois autres comprenant six équipes. « Cela fait une différence par rapport à ce que nous ferons en 2023 », a confié le sélectionneur. « Cela signifie que tu as deux dates à remplir avec des amicaux, qui offrent peut-être la possibilité d’aborder les choses d’une manière différente. Cela ne changera pas notre approche pour nous qualifier, mais changera l’approche de cette année internationale. Quand tu as deux amicaux, tu dois donner un sens à ces amicaux. Par exemple, avoir l’intention de promouvoir des nouveaux talents, l’intention d’adapter ce que l’année qui vient pourrait apporter… Je pense que c’est ça qui est intéressant, nous aurons huit matchs très compétitifs et les deux autres serviront pour d’autres objectifs. »