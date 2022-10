Philippe Gilbert a disputé sa dernière course: «J’espère avoir rendu au vélo ce qu’il m’a donné» (photos et vidéo)

Le premier jour d’une autre vie. L’avenir nous dire s’il s’agit aussi d’une nouvelle vie, à distance respectable d’un cyclisme pro qui reste un microcosme dont certains éprouvent le besoin de s’échapper. Ce lundi, Philippe Gilbert s’est sans doute réveillé avec une musculature malmenée par la bagarre dominicale dans les chemins de vigne, ces secteurs de Touraine, poussiéreux et cahoteux, qui donnent des couleurs chatoyantes et une autre saveur à la finale de Paris-Tours. Surtout, le Liégeois ouvre les yeux sur un chapitre différent de sa vie d’homme, forcément très différent de celui qui a rythmé son quotidien et ses pensées depuis plus de deux décennies.