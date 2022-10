Le Dragons et le Racing se neutralisent: le round-up de cette septième journée de championnat

Dragons – Racing : 2-2. L’affiche de cette 7e journée de championnat s’est terminée sur un partage finalement logique même si les 2 équipes ont eu les possibilités durant les 70 minutes pour prendre les 3 points. C’est Blake Govers qui était le premier à lancer les hostilités mais Jeremy Gucassoff était sur la trajectoire de la balle. Mais à la 11e minute, l’équipe locale trouvait l’ouverture via Max Luyten oublié au second poteau. Les Anversois dominaient ce premier quart d’heure mais les visiteurs retrouvaient, petit à petit, des couleurs. Et à la 20e minute, c’est le capitaine Jérôme Truyens qui égalisait méritoirement. Le duel était plaisant et le jeu très ouvert. En seconde période, Tanguy Coysns héritait d’un stroke mais il se heurtait à Loic Van Doren, très inspiré lors de cette rencontre. La partie perdait quelque peu en intensité et le duel était plus brouillon. Et c’est finalement à la 49e minute que Max Luyten replaçait son équipe au commandement. Mais 180 secondes plus tard, Tanguy Cosyns égalisait sur penalty.