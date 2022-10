Pas de doublé pour Matthias Casse aux mondiaux à Tachkent

Dans l’histoire du judo belge, Ingrid Berghmans et Gella Van de Caveye demeurent, au minimum jusqu’à l’édition 2023 au Qatar, les seules athlètes qui ont réussi à renouveler un titre mondial (6 fois l’or entre New York 1980 et Belgrade 1989 pour Ingrid, Hamilton 1993 et Munich 2001 pour Gella). Il s’en est fallu de peu pour voir Matthias Casse rejoindre cette glorieuse galerie, lui qui avait déjà été le premier homme sacré en Seniors au niveau mondial (seuls Filip Laats a été titré chez les… juniors en 1986 et Toma Nikiforov chez les militaires en 2015).