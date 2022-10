Le Standard bien payé dans ce choc wallon

Après avoir pris les devants en fin de premier acte sur un auto-but de Tchatchoua, le Standard s’est imposé au Mambourg face à un Sporting de Charleroi peu verni, inscrit l’unique but et joué partiellement en infériorité numérique.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent décidément pas pour les deux premiers clubs wallons. Une semaine après avoir inversé leur dynamique récente en venant à bout d’Anderlecht dans le chef des Carolos et en perdant le derby liégeois face à Seraing pour le Standard, le matricule 22 a mordu la poussière à domicile face aux Rouches. Ce premier choc wallon de la saison devait permettre de voir qui régnait momentanément sur la Wallonie. En tête avant la partie, le Standard a pu compter sur un maximum de réussite pour remporter un succès plutôt flatteur, sans que l’on ne puisse pour autant parler de hold-up. « On a le sentiment qu’on ne méritait pas de perdre et le fait que mon collègue le reconnaisse renforce cette idée », soulignait Edward Still alors que Ronny Deila venait de confirmer cette idée assez générale auprès des suiveurs.