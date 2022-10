Joris Kayembe après la défaite de Charleroi face au Standard: «On n’a pas eu de réussite, voilà tout»

« On est déçu. On a perdu trois points. On méritait au moins le partage. Hélas, on encaisse un but stupide tout à la fin de la première mi-temps. Pendant la pause, on s’est dit qu’il fallait montrer du caractère et on l’a fait. On a pratiqué un beau football et on s’est créé énormément d’occasions. Si on continue à jouer de la sorte et à montrer la même mentalité, je suis sûr qu’on va prendre beaucoup de points », jugeait Jonas Bager, qui essayait de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Avec Ken Nkuba, le défenseur danois avait fait un match très solide dsur le côté droit. Le duo ne s’était finalement laissé surprendre qu’une seule fois, mais avec de lourdes conséquences, sur le but lvisiteur. « Les Liégeois jouent en un temps entre Ken et moi. En général, on parvient à fermer ce genre de situation. Il faudra revoir les images », poursuivait Bager. Pour lui, la malchance avait fait le reste et il ne fallait pas accabler Jackson Tchatchoua. « C’est le top. Quand tu joues au haut niveau, cela va plus vite. Le but encaissé, je ne crois pas que c’est une faute technique. C’est un centre et tu as un centième de seconde pour réagir. Parfois, ce genre de chose arrive. C’est juste de la malchance. C’était un match spécial avec une atmosphère spéciale. J’ai vraiment aimé participer à ce genre de match. Dommage qu’on n’a pas pu offrir la victoire aux supporters. »