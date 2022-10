La course à l’effondrement russe

C’est un triple coup qui a été porté à Vladimir Poutine ce samedi avec la destruction partielle du pont de Crimée : à un symbole de sa « reconquête » de territoire, au cœur de son pays et à sa stratégie militaire. Cet événement s’inscrit plus globalement dans l’effet « rouleau compresseur » que les Ukrainiens infligent ces dernières semaines à leurs envahisseurs. Ou plus exactement dans la « stratégie du chaos », comme la nomme notre expert du jour, ayant pour objectif de mettre les Russes en état de chaos permanent, de déstabiliser, de disloquer. Serions-nous à un moment de bascule ? L’interrogation persiste, entre les signes d’une possible victoire ukrainienne sur le terrain et la peur panique d’un passage à l’acte nucléaire de Vladimir Poutine.