Steven Alzate lancé dans le grand bain face à Charleroi: «J’espère que ce n’est que le début»

Avec plus que moins de réussite, tant le milieu de terrain colombien a fait étalage de toutes ses qualités techniques tout en restant propre avec le ballon entre les pieds. Parfois à la base d’une action, comme sur le but où il a parfaitement combiné avec Aron Dönnum. Parfois à la finition, mais oublié par Stipe Perica sur un centre en retrait de Gilles Dewaele ou tout simplement pas assez tueur sur une passe lumineuse du Croate. « Sur le plan personnel, je suis content d’avoir pu recevoir du temps de jeu », explique celui qui est prêté par Brighton jusqu’au prochain mercato estival. « C’est le but de chaque joueur d’être titulaire. Je suis heureux car cela faisait longtemps que je n’avais pas joué, mais j’espère que ce n’est que le début. »

Le début d’une histoire appelée à ne pas durer (aucune option d’achat) mais qui pourrait booster le Standard dans les prochaines semaines. Le calendrier qui se profile, avec la réception de l’Antwerp dimanche, ne laissera par contre aucune place aux approximations. « On savait que ce serait un match tendu à Charleroi, avec la rivalité entre les deux clubs. Je trouve que nous avons fait preuve de beaucoup de caractère, après l’échec de la semaine passée. C’est le football, la défaite en fait partie, mais cela fait du bien de rebondir rapidement », poursuit un Steven Alzate que l’on découvre seulement. « J’aime penser que je suis un vrai box-to-box, c’est une position confortable pour moi. J’aime créer du lien avec les attaquants mais aussi le danger devant le but. Peu importe où je joue sur le terrain, j’essaye d’aider l’équipe un maximum. »