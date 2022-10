Les Liégeois ravis d’avoir battu le Sporting Charleroi: «En confiance pour la suite»

Avec, au départ de la phase, une faute commise sur lui, avant qu’il ne force une rentrée en touche et que sur son centre, après une belle combinaison avec Zinckernagel, Tchatchoua, mis sous pression par Balikwisha, ne trompe Patron.

« Malheureusement pour lui, ce ne sera pas comptabilisé comme un assist », regrette Gilles Dewaele. « Mais c’est tout comme. Aron le mérite. C’est à la base un attaquant, qui a d’énormes qualités et crée beaucoup de choses… » L’ailier norvégien opine du chef : « La dynamique est différente cette saison », dit-il. « Je me sens bien et je peux montrer davantage qui je suis, même si mon rôle est plus défensif depuis plusieurs semaines maintenant. »