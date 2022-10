Dante Vanzeir heureux d’avoir trouvé le chemin des filets face au Cercle: «Mon but? Parfait pour débuter le match»

Vanzeir : « Mon but ? C’était parfait pour commencer le match. On a ensuite disputé une bonne première mi-temps et on s’est créé assez d’occasions pour en marquer un deuxième ou un troisième. Après la pause, c’était un peu plus compliqué. On courrait plus vers l’arrière. Et cela donnait de la confiance au Cercle. En tout cas, trois jours après Braga, c’est bien de prendre les trois points face à une équipe aussi énergique. »